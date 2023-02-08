بلجيكا تعين تيديسكو مدربا جديدا لمنتخبها خلفا لمارتينيز

ودرب تيديسكو، الذي ولد في إيطاليا لكنه نشأ في ألمانيا، شالكه وسبارتاك موسكو.

وقال تيديسكو في بيان "إنه لشرف كبير تدريب منتخب بلجيكا".

"أتطلع بشدة لبدء مهمتي والحماس لا يسعني. كانت أجواء المفاوضات رائعة منذ البداية".

وترك مارتينيز منصبه بعد خروج بلجيكا من الدور الأول لكأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول. ومنذ ذلك الحين تم تعيينه مدربا للبرتغال.

وكان تيديسكو قد وافق على تدريب بلجيكا لكنه لم يتمكن من توقيع العقد لتفاوضه مع ناديه الألماني على مستحقاته المالية.

وأقيل تيديسكو في سبتمبر أيلول الماضي، وقالت مصادر لرويترز أمس الثلاثاء إنه لا يزال يحق له الحصول على نحو مليون يورو (1.07 مليون دولار).