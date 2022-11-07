حكم يوزع 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مشتعل (فيديو)
أشهر الحكم فاكوندو تيو عشر بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز، لاعب وسط ريسنغ، في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1، مساء الأحد.
وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي، قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.
لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.
وقرر تيو، أحد الحكام المشاركين في كأس العالم في قطر، طرد ألكاراز كما وزع خمس بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب الاشتباكات.
وبشكل عام طرد تيو سبعة لاعبين من بوكا وثلاثة من ريسنغ خلال المباراة.
افتتح نوربرتو برياسكو التسجيل لبوكا بطل الدوري قبل أن يدرك ماتياس روخاس التعادل لريسنغ في الشوط الأول.
وفي مجريات اللقاء، انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، لكن قبلهما طرد الحكم لاعبا من كل فريق، إذ أشهر الكارت الأحمر في وجه سيباستان فيا من جانب بوكا جونيورز، وأخرى لمهاجم ريسنغ جوهان كاربونيرو.
وفي الشوط الإضافي الأول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ألان فاريلا من جانب بوكا جونيورز.
وبحلول الدقيقة 118، سجل كارلوس ألكاراز هدف التقدم لمصلحة ريسنغ، قبل أن يتلقى بدوره بطاقة حمراء، بسبب طريقة احتفاله المستفزة، كما طُرد لويس أدفينكولا من صفوف البوكا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث طرد حكم اللقاء الثنائي فرانك فابرا، وداريو بينيديتو من صفوف بوكا جونيورز، ليبقى الفريق بـ6 لاعبين فقط في الملعب، وهو ما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة بفوز ريسنغ بنتيجة (2-1)، لأن عدد لاعبي بوكا بالملعب أقل من الحد القانوني (7)، ليطلق صافرته معلنا تتويج فريق ريسنغ بطلا لبطولة كأس الأبطال (السوبر الأرجنتيني).
ولم يكتف حكم اللقاء بطرد اللاعبين المتواجدين فوق أرضية الميدان، إذ امتد الطرد ليشمل بعض اللاعبين البدلاء، فأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه كل من جوناتان جالفان من صفوف ريسنغ، ودييغو غونزاليس، وكارلوس زامبرانو من بوكا جونيورز.