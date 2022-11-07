حكم يوزع 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مشتعل (فيديو)

أشهر الحكم فاكوندو تيو عشر بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز، لاعب وسط ريسنغ، في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1، مساء الأحد.

وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي، قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.

لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.