أوروغواي تهزم إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

فازت أوروغواي 1-صفر على إيطاليا بهدف متأخر لتتوج بكأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين، فجر الأحد.

وأحرز لوسيانو رودريغيز هدف الانتصار قبل أربع دقائق من النهاية من ضربة رأس قرب المرمى بعد ارتباك عقب ركلة ركنية.

وأحيت أوروغواي أمجادها بعد فوزها الأخير بكأس العالم للكبار عام 1950 في البرازيل، ويمثل شبابها الآن بارقة أمل بعد تراجع قوة جيل ضم لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييغو فورلان.

وهذا هو اللقب الأول للأوروغواي في تاريخ البطولة.