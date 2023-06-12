أوروغواي تهزم إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب
فازت أوروغواي 1-صفر على إيطاليا بهدف متأخر لتتوج بكأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين، فجر الأحد.
وأحرز لوسيانو رودريغيز هدف الانتصار قبل أربع دقائق من النهاية من ضربة رأس قرب المرمى بعد ارتباك عقب ركلة ركنية.
وأحيت أوروغواي أمجادها بعد فوزها الأخير بكأس العالم للكبار عام 1950 في البرازيل، ويمثل شبابها الآن بارقة أمل بعد تراجع قوة جيل ضم لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييغو فورلان.
وهذا هو اللقب الأول للأوروغواي في تاريخ البطولة.
وعمقت الهزيمة جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة ثلاثة من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.
وخسر إنتر ميلان بصعوبة 1-صفر من مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، بعد هزيمة روما في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، وخسارة فيورنتينا من وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر.
وأنهى لاعبو أوروغواي بذلك احتكار منتخبات قارة أوروبا للقب في آخر أربع نسخ من البطولة إذ كان المنتخب البرازيلي هو آخر منتخب من أمريكا الجنوبية يتوج باللقب وذلك في بطولة عام 2011، قبل أن تحرز منتخبات أوروبا الكأس أربع مرات متتالية عن طريق فرنسا عام 2013 وصربيا عام 2015 وإنجلترا في 2017 ثم أوكرانيا عام 2019.