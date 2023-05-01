فان نستلروي يحتفل بشكل رائع مع لاعبي أيندهوفن بعد قيادتهم للتتويج بكأس هولندا (فيديو)

احتفل رود فان نيستلروي، مدرب أيندهوفن، بطريقة رائعة مع لاعبيه بعد قيادتهم لتحقيق لقب كأس هولندا إثر الفوز على أياكس في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز أيندهوفن.

ويقود فان نستلروي فريق أيندهوفن تدريبيا، بينما يقود جون هيتينغا فريق أياكس.

وافتتح أياكس التسجيل بهدف من غاراد برانثويت بالخطأ في مرماه في الشوط الأول، لكن تورغان هازارد أدرك التعادل لأيندهوفن بعد الاستراحة لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.