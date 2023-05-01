فان نستلروي يحتفل بشكل رائع مع لاعبي أيندهوفن بعد قيادتهم للتتويج بكأس هولندا (فيديو)
احتفل رود فان نيستلروي، مدرب أيندهوفن، بطريقة رائعة مع لاعبيه بعد قيادتهم لتحقيق لقب كأس هولندا إثر الفوز على أياكس في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.
الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز أيندهوفن.
ويقود فان نستلروي فريق أيندهوفن تدريبيا، بينما يقود جون هيتينغا فريق أياكس.
وافتتح أياكس التسجيل بهدف من غاراد برانثويت بالخطأ في مرماه في الشوط الأول، لكن تورغان هازارد أدرك التعادل لأيندهوفن بعد الاستراحة لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.
وأهدر براين بروبي ويورين تيمبر وإدسون ألفاريز ثلاث ركلات لأياكس.
وانتزع أيندهوفن اللقب للمرة الـ 11 لكنه يبتعد بتسعة ألقاب عن رقم أياكس القياسي.
وظهرت عدة لقطات للمدرب رود فان نيستلروي عقب المباراة وهو يقفز فرحا بين لاعبيه احتفالا باللقب الثمين.
كما أظهرته لقطات أخرى وهو يرقص فرحا وسط لاعبيه في غرفة خلع الملابس.
ويعد أياكس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 20 مرة ويليه فينورد صاحب الـ 13 لقبا.
وكان الفريقان قد تواجها في المباراة الماضية بالدوري التي انتهت بفوز أيندهوفن أيضا بثلاثة أهداف دون مقابل.
ويحتل أيندهوفن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث وخلف فينورد صاحب الصدارة بـ 73 نقطة.