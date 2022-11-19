آرسين فينغر يحذر اللاعبين من التأثر بتحليل الأداء في كأس العالم

قال آرسين فينغر، اليوم السبت، إن البيانات التي سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتجميعها بخصوص أداء اللاعبين بناء على عدة قياسات ستغير طريقة النظر إلى اللعبة، لكن على اللاعبين ألا يغيروا أسلوب لعبهم أو يكبحوا جماحهم نتيجة لذلك.

ويشارك الفيفا بيانات تفصيلية عن المباريات ورسوما توضيحية ومقاطع مصورة من كل مباراة بكأس العالم في قطر مع الفرق المشاركة وكذلك الجماهير ووسائل الإعلام من خلال خدمة جديدة لتحليل الأداء.

وسيعكف محللون على جمع بيانات بخصوص كل لاعب طيلة المباراة، وستقدم الخدمة "لوحة اللاعبين" حيث يمكن للجميع مطالعة أداء أي لاعب بالتفصيل.

وقال فينغر إن على اللاعبين أن يقدموا على المخاطرة دون تردد إزاء تأثيرها على قياساتهم.

وقال فينغر، رئيس لجنة تطوير الكرة العالمية في الفيفا "نحلل ما يقوم به اللاعبون بالكرة ودونها.. على سبيل المثال، في حالة (الكرواتي) لوكا مودريتش، إذا لم يحصل على الكرة بما يكفي في وسط الملعب، ننظر في السبب وراء ذلك.

"هل كان يخضع لرقابة رجل لرجل أم أن المدافعين لم يمرروا له الكرة؟

"هناك خطر أن يفكر اللاعبون في البيانات أكثر من اللازم، يجب أن يستخدم علم اللعبة بطريقة إيجابية لتشجيع اللاعبين على الإقدام على مخاطرات جريئة.

وتوقع مدرب آرسنال السابق أن يكون خط الدفاع في كأس العالم التي تنطلق غدا متقدما في المتوسط مقارنة بما كان عليه في روسيا 2018 إذ بات الضغط على المنافس رائجا بين الفرق.

وأشار: "بات الضغط عالميا الآن. فرق من أنحاء العالم تمارس الضغط العالي وترد بالضغط بسرعة شديدة (عند فقدان الكرة) لتدفع خط الدفاع.

"سيكون من المثير تحليل الكرات الطويلة خلف خطوط الدفاع. ربما سيكون من المهم تحليل المراوغة الأولى للتخلص من الضغط".