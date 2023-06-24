ليساندرو مارتينيز يعود للتدريبات بالكرة (فيديو)

حرص الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، نجم مانشستر يونايتد، على طمأنة جمهور ناديه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في ختام الموسم المنقضي.

وأصيب مارتينيز في مشط القدم اليمنى، في شهر أبريل الماضي، خلال مواجهة إشبيلية الإسباني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وخضع لعملية جراحية، وكان من المرجح أن يغيب فترة أطول عن الملاعب.