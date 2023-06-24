ليساندرو مارتينيز يعود للتدريبات بالكرة (فيديو)
حرص الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، نجم مانشستر يونايتد، على طمأنة جمهور ناديه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في ختام الموسم المنقضي.
وأصيب مارتينيز في مشط القدم اليمنى، في شهر أبريل الماضي، خلال مواجهة إشبيلية الإسباني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وخضع لعملية جراحية، وكان من المرجح أن يغيب فترة أطول عن الملاعب.
ولكن بدا أن النجم الأرجنتيني قد تعافى من إصابته، حيث نشر مقطع فيديو أثناء قيامه ببعض التدريبات المنفردة بالكرة على العشب، اليوم السبت.
وكتب مارتينيز أيضا عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "سعيد للغاية من أجل عودتي بنسبة 100%".
وتألق مارتينيز مع يونايتد منذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس الهولندي الصيف الماضي.
وذكرت تقارير مؤخرا أن مسؤولي مانشستر يونايتد يستهدفون تمديد عقد اللاعب لفترة أطول، رغم أن عقده الحالي يستمر حتى 30 يونيو 2027.
يذكر أن مارتينيز شارك في 47 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر يونايتد في موسم 2022-23، ونجح في تسجيل هدف وحيد في البريميرليغ.