محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في مباراة ليفربول وبرينتفورد
واصل الدولي المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول، بعدما سجل هدفا في مواجهة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أنفيلد، اليوم السبت.
وأحرز "صلاح" هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 13 من عمر المباراة، التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.
ورفع صلاح رصيده إلى 314 هدفا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، ليتفوق بهدف واحد على حصيلة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن.
ويملك صلاح 186 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله في 2017، وأصبح يتقاسم المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق عبر العصور متساويا مع القائد السابق ستيفن جيرارد. ويتصدر إيان راش القائمة برصيد 346 هدفا.
وأصبح قائد المنتخب المصري أول لاعب من ليفربول يهز الشباك في تسع مباريات متتالية في أنفيلد.
وإلى جانب أهداف صلاح مع ليفربول، فقد سجل 34 هدفا مع روما وتسعة أهداف مع فيورنتينا وهدفين مع تشيلسي و20 هدفا مع بازل السويسري مقابل 12 هدفا مع فريقه الأول المقاولون العرب. وأحرز أيضا 51 هدفا مع منتخب مصر.
كما سجل صلاح الهدف رقم 100 على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.
ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 31 في الموسم الحالي، وهو رابع لاعب في تاريخ النادي يسجل أكثر من 30 هدفًا في 3 مواسم متتالية، بعد كل من روجر هانت (من موسم 1963/64 إلى موسم 1965/66)، وإيان راش (من موسم 1981/82 إلى موسم 1983/84).
ويُعد ذلك الموسم الرابع الذي يسجل فيه محمد صلاح أكثر من 31 هدفًا في مختلف المسابقات، حيث حقق ذلك في مواسم 2017/18، 2020/21، 2021/22، والموسم الحالي 2022/23.
وأصبح رصيد محمد صلاح 19 هدفًا في جدول ترتيب الهدافين بالمركز الرابع خلف إيفان توني لاعب برنتفورد، بفارق هدف.