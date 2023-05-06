محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في مباراة ليفربول وبرينتفورد

واصل الدولي المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول، بعدما سجل هدفا في مواجهة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أنفيلد، اليوم السبت.

وأحرز "صلاح" هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 13 من عمر المباراة، التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده إلى 314 هدفا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، ليتفوق بهدف واحد على حصيلة قائد منتخب مصر السابق حسام حسن.