ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يفرض التعادل على نيوكاسل يونايتد

أحرز المدافع راسموس كريستنسن هدفا في الشوط الثاني ليتعادل ليدز يونايتد 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في مباراة مثيرة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ولا يزال ليدز في منطقة الهبوط لكنه تقدم إلى المركز 18 برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون صاحب المركز 17، بينما بقي نيوكاسل ثالثا وله 66 نقطة ومتقدما بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد وأربع نقاط على ليفربول خامس الترتيب.

وتقدم ليدز بهدف مبكر عن طريق القائد لوك أيلينغ بعد سبع دقائق، وكان بوسعه إضافة الهدف الثاني بعد خطأ جويلينتون، لكن باتريك بامفورد سدد ركلة جزاء أنقذها الحارس نيك بوب بالدقيقة 28.