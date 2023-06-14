ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل (فيديو وصور)

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "تم الجمع بين اللون الأبيض والذهبي والأزرق الداكن في تفاصيل أديداس على الكتفين والرقبة. ريال مدريد وأديداس يقدمان القميص لموسم 2023-24".

وأضاف البيان: "يعكس هذا القميص وحدة النادي وجمهوره طوال تاريخه الممتد 121 عامًا، وبالتالي يتضمن عبارة (هلا مدريد) في الرقبة، ويترافق اللون الأبيض التقليدي مع الذهبي على الأكتاف، بينما يتم دمج التفاصيل على العنق على شكل (V) والأكمام مع الأزرق الداكن والذهبي".