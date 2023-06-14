ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل (فيديو وصور)
أعلن نادي ريال مدريد عن قميصه الجديد الذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القميص الجديد من خلال فيديو مصور تحت شعار: "سأرتدي قميصك، لتكون بجوار قلبي".
وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "تم الجمع بين اللون الأبيض والذهبي والأزرق الداكن في تفاصيل أديداس على الكتفين والرقبة. ريال مدريد وأديداس يقدمان القميص لموسم 2023-24".
وأضاف البيان: "يعكس هذا القميص وحدة النادي وجمهوره طوال تاريخه الممتد 121 عامًا، وبالتالي يتضمن عبارة (هلا مدريد) في الرقبة، ويترافق اللون الأبيض التقليدي مع الذهبي على الأكتاف، بينما يتم دمج التفاصيل على العنق على شكل (V) والأكمام مع الأزرق الداكن والذهبي".
وأوضح النادي الملكي: "القميص مصنوع من مواد معاد تدويرها ويتميز بتقنية HEAT.RDY التي تنظم درجة الحرارة للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات. القميص الجديد سيصدر خلال مباريات ما قبل الموسم في أمريكا".
وظهر في فيديو الإعلان الرسمي، الذي نشره النادي عبر حسابه على تويتر، كل من إيدير ميليتاو، وتوني كروس، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فيرلاند ميندي.
بينما ظهرت صور للاعبين آخرين من ريال مدريد بالقميص الجديد مثل فينيسيوس جونيور، وتيبو كورتوا، وإدواردو كامافينغا، وديفيد ألابا، وناتشو، وأيضًا كريم بنزيما رغم رحيله إلى نادي الاتحاد السعودي.