صحف رياضية: "برشلونة وإشبيلية أسماك القرش لدى مورينيو".. و"ريال مدريد يلعب من أجل الصدارة"
شكلت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وفوز آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويوفنتوس على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الإثنين.
كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وفوز باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وفوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ومعرفة ريال مدريد بمنافسه قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني لمحاولة استعادة الصدارة، وكتبت "أولا الرعد بعدها رايو فاليكانو".
الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وإسبانيول 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "حتى ضد 10 لاعبين لا يرفعون الرأس".
الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي ومنافس برشلونة المحتمل، وكتبت "برشلونة: تجنب روما ومانشستر يونايتد".
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات على ريال مدريد، وكتبت "كلاسيكو ساحق".
الصحيفة تحدثت عن تصريحات ماركوس ألونسو مدافع برشلونة، وكتبت "ألونسو: كنت أرغب في اللعب لبرشلونة منذ الطفولة".
الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت "مورينيو وكريستيانو رونالدو الأصعب بالنسبة لبرشلونة".
كما اهتمت بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت "ريال مدريد يلعب من أجل الصدارة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على حوارها مع ماركوس ألونسو مدافع برشلونة، وكتبت "ألونسو: كنت دائما من برشلونة".
الصحيفة تحدثت عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت "الكل يريد تجنب باريس سان جيرمان وليفربول".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو، وكتبت "ريال مدريد مجبر على الفوز للعودة للصدارة".
كما اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات.
آس
ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت "دون بنزيما.. هناك رودريغو".
الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وإسبانيو 1-1، وكتبت "المأساة مستمرة".
الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت "ريال مدريد لتجنب ليفربول وباريس سان جيرمان"، و"برشلونة وإشبيلية أسماك القرش لدى مورينيو".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على تشيلسي 1-0 واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "آرسنال يسعى للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أثبتوا لأوباميانغ أنهم أفضل من دونه".
الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على توتنهام 2-1، والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وكتبت "كونتي يضرب صيحات الاستهجان".
كما اهتمت بهزيمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "الشياطين أغبياء جدًّا".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على أولمبيك ليون 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت "أولمبيك مارسيليا يستعيد معنوياته".
الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على لوريان 2-1، وكتبت "باريس سان جيرمان يحافظ على الدورة الصحيحة".
كما اهتمت بغياب كريم بنزيما عن ريال مدريد في لقاء رايو فاليكانو، وكتبت "بنزيما يؤجل عودته".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ببطولة العالم للموتوجي بي وكتبت "بانيايا متسابق دوكاتي بطل العالم في الموتوجي بي".
الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-0 في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت "يوفنتوس يضحك".