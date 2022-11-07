صحف رياضية: "برشلونة وإشبيلية أسماك القرش لدى مورينيو".. و"ريال مدريد يلعب من أجل الصدارة"

شكلت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وفوز آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويوفنتوس على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وفوز باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وفوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ومعرفة ريال مدريد بمنافسه قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني لمحاولة استعادة الصدارة، وكتبت "أولا الرعد بعدها رايو فاليكانو".

الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وإسبانيول 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "حتى ضد 10 لاعبين لا يرفعون الرأس".

الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي ومنافس برشلونة المحتمل، وكتبت "برشلونة: تجنب روما ومانشستر يونايتد".