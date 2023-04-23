بعمر 56 عامًا.. الياباني ميورا يشارك للمرة الأولى مع أوليفيرنسي البرتغالي (فيديو)

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازًا جديدًا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي، المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم، في عمرالـ 56.

ونزل ميورا بديلًا في الدقيقة الـ90 في فوز فريقه، الذي انتقل إليه معارًا من يوكوهاما هذا العام، 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو، يوم السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عامًا وشهرًا واحدًا و24 يومًا".