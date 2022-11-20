الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المنتخب القطري ضد الإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "البيت" في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية بصافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس ماكس 1، وقناة قطر الفضائية بصوت المعلق يوسف سيف، وقناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.
وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة الكأس المفتوحة والكأس 1 المفتوحة والكأس إكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل المنتخبان من قبل مرة وحيدة كانت عام 2018 في تجربة ودية يوم 12 أكتوبر 2018 وانتهت بفوز قطر بنتيجة 4-3.
ويخوض المنتخبان مباراة افتتاح كأس العالم للمرة الأولى، كما أن المنتخب القطري يخوض منافسات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وتأهل منتخب الإكوادور لبطولة كأس العالم 3 مرات سابقة قبل النسخة الحالية الأولى كانت في نسخة 2002 وودع من مرحلة المجموعات بعدما حقق فوزاً واحداً على حساب كرواتيا وتلقى هزيمتين.
وشارك منتخب الإكوادور في نسخة 2006 وودع من ثمن النهائي على يد إنجلترا، ثم ودع مرحلة المجموعات ببطولة 2014 بعد الفوز على هندوراس والتعادل مع فرنسا والخسارة أمام سويسرا.
تفاصيل حفل الافتتاح
أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" تفاصيل حفل الافتتاح الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.
ويشارك في حفل الافتتاح الثنائي القطري فهد الكبيسي والكوري الجنوبي جونجكوك بأغنية "حالمون" بخلاف فقرات فنية واستعراضية تحمل رسالة تقارب للجماهير ودعوة للتوحد من خلال كرة القدم.
أسلحة قطر
يخوض المنتخب القطري أول مواجهة في تاريخه ببطولة كأس العالم وهو ما يضع الضغوط على لاعبي العنابي.
وقال الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللقاء بالنسبة لنا في غاية الأهمية، نحن نخوض أول نسخة مونديالية في تاريخنا وهدفنا أن نحقق الفوز على الإكوادور في ضربة البداية".
وأوضح أن منتخب قطر يستطيع تحقيق نتائج مميزة والمنافسة في المونديال والوصول لأبعد نقطة ممكنة.
ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى سعد الشيب وأمامه الثلاثي طارق سلمان وبسام الراوي وعبد الكريم حسن في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عاصم ماديبو وكريم بوضياف وعلي أسد وبيدرو ميغيل وأكرم عفيف مع ثنائي الهجوم المعز علي وحسن الهيدوس.
أوراق الإكوادور
يسعى منتخب الإكوادور لتحقيق نتيجة طيبة في افتتاح المونديال بعدما تأهل محتلاً المركز الرابع بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية.
وأكد الأرجنتيني جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه يخوض افتتاح كأس العالم لأول مرة في تاريخه ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.
وأوضح ألفارو أن المنتخب القطري هو بطل آسيا ويستعد لمنافسات كأس العالم منذ 12 عاماً كاملة بعد إعلان فوز قطر باستضافة المونديال.
ويعتمد منتخب الإكوادور على تشكيلة تضم حارس المرمى ألكسندر دومينغيز وأمامه الرباعي دييغو بالاسيوس وفيليكس توريس وزافير أريخا وروبرت أربيلودا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جيبجسون مينديز وخوسيه سيفوينتي وآلان فرانكو مع ثلاثي الهجوم موسيس كايسيدو واينر فالنسيا وميشيل إسترادا.
وقال حسين ياسر المحمدي، نجم منتخب قطر السابق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون تاريخية بالنسبة للاعبي العنابي من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في أول مشاركة بالمونديال.
وأوضح أن المنتخب الإكوادوري لن يكون منافساً سهلاً وأن المباراة تحتاج إلى صبر وتركيز وعزيمة من اللاعبين لعبور عقبة المنافس.