الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المنتخب القطري ضد الإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "البيت" في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية بصافرة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس ماكس 1، وقناة قطر الفضائية بصوت المعلق يوسف سيف، وقناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة الكأس المفتوحة والكأس 1 المفتوحة والكأس إكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس إكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.