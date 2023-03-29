حكم مباراة تنزانيا وأوغندا يحتسب 36 دقيقة وقتًا بدل ضائع (صورة)

شهدت المباراة التي جمعت بين منتخبي تنزانيا وأوغندا، اليوم الثلاثاء، في مواجهة الإياب بينهما بمنافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، موقفا غريبا من الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري الذي أدار المواجهة.

وقام الحكم باحتساب 36 دقيقة وقتا بدل ضائع في الشوط الأول من مباراة تنزانيا وأوغندا؛ بسبب سوء الإضاءة في الملعب، ما أدى إلى توقفها حتى تم حل المشكلة.