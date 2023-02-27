سبورت: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة استفسر عن إمكانية ضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، في الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع السيتي.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "برشلونة يبحث عن لاعب بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتدعيم المشروع الرياضي القادم للفريق، ويستكشف خيارات مختلفة للتعاقد مع مهاجم ثان".
وبحسب الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، من شبكة "TyC"، فإن برشلونة كان قد استفسر بالفعل عن موقف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أجل إمكانية ضمه على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار التقرير، إلى أن "النجم الأرجنتيني يبحث عن مكان أساسي له وقد يطلب المُغادرة بالصيف".
ألفاريز سجل 9 أهداف مع السيتي هدف الموسم، بواقع هدفين في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي وآخر في كأس الرابطة، وجميعها أيضًا على ملعب الاتحاد، وهدف في الدرع الخيرية أمام ليفربول.
يذكر أن ألفاريز، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، حتى يونيو 2027، ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 50 مليون يورو، بحسب تقييم شبكة ترانسفير ماركت.