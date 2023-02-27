سبورت: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة استفسر عن إمكانية ضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، في الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي مع السيتي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "برشلونة يبحث عن لاعب بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتدعيم المشروع الرياضي القادم للفريق، ويستكشف خيارات مختلفة للتعاقد مع مهاجم ثان".

وبحسب الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، من شبكة "TyC"، فإن برشلونة كان قد استفسر بالفعل عن موقف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أجل إمكانية ضمه على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل.