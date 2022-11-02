غانا تخصص "يومًا وطنيًا للصوم والصلاة" لدعم المنتخب قبل مشاركته في كأس العالم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تخصيص وقت للدعاء في صلاة يوم الجمعة المقبل، من أجل المنتخب قبل مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأصدرت غانا قائمة بالأنشطة التي تسبق كأس العالم والتي تتضمن "يومًا وطنيًا للصوم والصلاة"، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم، وفقا لتصريحات نقلها موقع "ghanafa"، يوم الأربعاء، فإنه "كجزء من الأنشطة المصممة قبل مشاركة (النجوم السوداء) في كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر، سيزور الاتحاد الغاني لكرة القدم المسجد الوطني في أكرا، خلال صلاة الجمعة المقبلة".

وأضاف: "سيقود هذه الصلاة الخاصة إمام الأمة الشيخ عثمان نوهو شاروبوتو يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، وسيتواجد أعضاء المجلس التنفيذي، والجهاز الفني والإداري للنجوم السوداء، وأعضاء اتحاد كرة القدم، كما أن الجمهور العام مدعو من أجل الدعاء والصلاة للمنتخب".

كما تم تخصيص موعدين للغانيين للصيام والصلاة من أجل منتخب "النجوم السوداء" قبل نهائيات كأس العالم بغض النظر عن معتقداتهم.

كما تم تخصيص يوم الأحد، هو اليوم المخصص للمسيحيين الذين من المتوقع أن يفعلوا الشيء نفسه، الصيام والصلاة من أجل النجوم السوداء قبل مغامرتهم في المونديال.

ويعد الإسلام هو ثاني أكثر الأديان انتشارًا في البلاد بعد المسيحية.