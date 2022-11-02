مانويل نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية

وبحسب الصحيفة، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات بشأن مرض محتمل في ديسمبر 2021 عندما كان نوير يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، ولا يزال لديه ندبة منه حتى اليوم.

ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في مونديال 2022 في محل شك على الإطلاق بحسب الصحيفة.

نوير شارك في 13 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في ست مباريات واستقبل 11 هدفا.

وكان يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن، قد قال في بداية الأسبوع الماضي إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري.. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

و عن تقارير غيابه عن كأس العالم، أوضح "لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".