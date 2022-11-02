مانويل نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية
أعلن مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني، عن إصابته بمرض سرطان الجلد، حيث خضع لـ3 عمليات جراحية ناجحة في وقت سابق.
وقال نوير في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام": "لقد أجريت 3 عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق".
وأضاف: "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ باستخدام واقيات الحماية من أشعة الشمس وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".
وجاء إعلان نوير عن مرضه، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يستثمر في أحد منتجات واقيات الشمس مع لاعبة التنس أنجليك كيربر، لهذا قام أيضًا بتسجيل الفيديو الذي يتحدث فيه عن مرضه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، يوم الأربعاء، فإن "مانويل نوير كشف عن خضوعه لـ3 عمليات جراحية لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما) في الوجه في وقت سابق".
وبحسب الصحيفة، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات بشأن مرض محتمل في ديسمبر 2021 عندما كان نوير يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، ولا يزال لديه ندبة منه حتى اليوم.
ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في مونديال 2022 في محل شك على الإطلاق بحسب الصحيفة.
نوير شارك في 13 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في ست مباريات واستقبل 11 هدفا.
وكان يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن، قد قال في بداية الأسبوع الماضي إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".
وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري.. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".
و عن تقارير غيابه عن كأس العالم، أوضح "لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".