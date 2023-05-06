دياز: ضغط المباريات كان سببا في فقدان الهلال لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا

وجاء تتويج أوراوا بسيناريو مماثل لما حدث قبل ست سنوات، حيث تعادل مع الهلال ذهابا بهدف لكل منهما ثم فاز إيابا بهدف.

وجاء هدف أوراوا في سايتاما اليوم بواسطة أندريه كاريو لاعب الهلال بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين: "حاولنا تهديد مرمى المنافس خلال الشوطين واستطعنا الوصول للمرمى من خلال فرص عديدة لكن لم نترجم هذه الفرص إلى أهداف.

"كثرة مشاركة اللاعبين خاصة الدوليين في المباريات مع الجدول المزدحم بالدوري أثر عليهم، لذلك حرصت على توجيه الشكر لهم خاصة وأننا واجهنا الاتحاد قبل لقاء أوراوا في مباراة الذهاب".

وفاز الهلال 1-صفر على الاتحاد في جدة في قبل نهائي كأس ملك السعودية قبل ستة أيام من استضافة أوراوا في الرياض.