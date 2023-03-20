الفيصلي الأردني ينهي أزمة مستحقات مهدي علامة استعدادا لمشاركته بدوري أبطال آسيا

نجح الفيصلي الأردني، برئاسة نضال الحديد، في إنهاء التسوية المالية مع لاعبه السابق مهدي علامة، ليغلق النادي جميع القضايا المالية المتعلقة بالرخصة الآسيوية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "ننتظركم في دوري أبطال آسيا، أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة نضال الحديد، كافة القضايا المالية المتعلقة بالرخصة الآسيوية بعد أن تم اليوم عمل تسوية مالية مع اللاعب مهدي علامة".

وكان مهدي علامة قد لعب للفيصلي نحو 7 سنوات، وكان له مستحقات سابقة، وتم إجراء هذه التسوية باعتبارها أحد شروط الحصول على الرخصة الآسيوية.