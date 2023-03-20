الفيصلي الأردني ينهي أزمة مستحقات مهدي علامة استعدادا لمشاركته بدوري أبطال آسيا
نجح الفيصلي الأردني، برئاسة نضال الحديد، في إنهاء التسوية المالية مع لاعبه السابق مهدي علامة، ليغلق النادي جميع القضايا المالية المتعلقة بالرخصة الآسيوية.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "ننتظركم في دوري أبطال آسيا، أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة نضال الحديد، كافة القضايا المالية المتعلقة بالرخصة الآسيوية بعد أن تم اليوم عمل تسوية مالية مع اللاعب مهدي علامة".
وكان مهدي علامة قد لعب للفيصلي نحو 7 سنوات، وكان له مستحقات سابقة، وتم إجراء هذه التسوية باعتبارها أحد شروط الحصول على الرخصة الآسيوية.
وأصبح الفيصلي مؤهلًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها المقبلة ولأول مرة بتاريخه، عقب تتويجه بطلًا لدوري المحترفين الموسم الماضي.
وبدأ الفيصلي بقيادة مديره الفني جمال أبو عابد، مبكرًا استعداداته للموسم المقبل، حيث أنجز 80% من تعاقداته.
وعمل مجلس إدارة النادي الفترة الماضية على التفاوض مع اللاعبين الذين لهم مطالبات مالية متأخرة من المواسم الماضية، على تسديد كافة المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا، أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، بناء على تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنح الترخيص للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد.