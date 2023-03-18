تقرير: نادي الاتحاد السعودي يستهدف ضم هازارد في حال فشل التوقيع مع ويلفريد زاها

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وقال كونور عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن نادي الاتحاد السعودي مهتم بكسب خدمات هازارد، إذا فشل في التوقيع مع الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس.

وكان نادي الاتحاد قد قدم عرضا ضخما للتعاقد مع زاها، بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس، نهاية الموسم الحالي أي صيف 2023، دون وجود اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

ولكن زاها يواجه تحديًا صعبًا من أجل اتخاذ قرار فيما يتعلق بمرحلته التالية في مسيرته، مع العلم أنه مطلوب في أوروبا من نادي ميلان الإيطالي.