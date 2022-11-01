ترتيب الدوري الكويتي.. العربي يهزم كاظمة ويتقدم بقوة للمنافسة على الصدارة
اقتنص فريق العربي فوزا ثمينا على حساب نظيره كاظمة، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الثامنة للدوري الكويتي لكرة القدم.
وافتتح سلطان العنزي التسجيل للعربي أمام كاظمة من رأسية رائعة في الدقيقة 13.
وأضاف محمد الصولة الهدف الثاني للعربي مع الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وقلل الفارق لصالح كاظمة أحمد عرسان مع الدقيقة 40 بتسجيله الهدف الأول لفريقه في شباك العربي.
ولكن انتفض فريق العربي ليسجل الثالث سيف الحشان في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.
وفي غفلة من دفاع العربي، سجل ناصر صالح الهدف الثاني لفريق كاظمة في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة، وصل العربي للنقطة 13 محتلا المركز الثالث، بينما توقف رصيد كاظمة عند النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي.
وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الكويت، مع نظيره النصر بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد علي صباح السالم، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة.
وسجل الكويت عن طريق طه ياسين الخنيسي من ركلتي جزاء بالدقيقتين 81،34، في حين سجل للنصر صاحب الأرض في المباراة، البرازيلي تيلديانو جونيور تاكو في الدقيقة 58، ومحمد دحام في الدقيقة 63.
وبهذا التعادل، حافظ الكويت على الصدارة برصيد 15 نقطة، في حين رفع النصر رصيده إلى النقطة العاشرة بالمركز الخامس.