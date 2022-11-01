ترتيب الدوري الكويتي.. العربي يهزم كاظمة ويتقدم بقوة للمنافسة على الصدارة

وفي غفلة من دفاع العربي، سجل ناصر صالح الهدف الثاني لفريق كاظمة في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة، وصل العربي للنقطة 13 محتلا المركز الثالث، بينما توقف رصيد كاظمة عند النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الكويت، مع نظيره النصر بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد علي صباح السالم، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة.

وسجل الكويت عن طريق طه ياسين الخنيسي من ركلتي جزاء بالدقيقتين 81،34، في حين سجل للنصر صاحب الأرض في المباراة، البرازيلي تيلديانو جونيور تاكو في الدقيقة 58، ومحمد دحام في الدقيقة 63.

وبهذا التعادل، حافظ الكويت على الصدارة برصيد 15 نقطة، في حين رفع النصر رصيده إلى النقطة العاشرة بالمركز الخامس.