الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي بنغازي في الدوري الليبي

أسلحة الأهلي بنغازي

يسعى الأهلي بنغازي لتعزيز انطلاقته في الموسم المحلي بعدما تصدر المجموعة الأولى دون هزيمة كما أنه تأهل إلى نصف نهائي الكأس.

وقال المدرب التونسي شهاب الليلي، المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين ذهنيا لأنها مواجهة ديربي وبالتالي ليس لها مقياس بمستوى الفريقين".

وأضاف: "يجب أن يكون الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز من خلال بذل أقصى مجهود، وأنا واثق في قدرات اللاعبين وتحملهم المسؤولية".

ويلعب الأهلي بنغازي بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عزاقة وأمامه الرباعي ديوجينس جواو وأسامة الصريط وحامد الثلبة وجمعة بورقيقة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بدر حسن ومحمد العكشي ومحمد الترهوني مع ثلاثي الهجوم معتز المهدي وأحمد كرواع وفاضل سلامة.