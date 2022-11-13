الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي بنغازي في الدوري الليبي
تشهد منافسات الدوري الليبي، اليوم الأحد، مواجهتين مميزتين ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ويلتقي فريق النصر منافسه الأهلي بنغازي في ديربي مثير لمدينة بنغازي، كما يلعب فريق التحدي مع الأخضر.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الأهلي بنغازي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي في الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأحد.
وتذاع المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية 1.
ترتيب الفريقين
يحتل الأهلي بنغازي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بعدما حقق فوزين وتعادلًا، وسجل 5 أهداف واستقبل هدفين.
ويحتل النصر المركز السادس من 10 فرق، وخاض مباراة واحدة فاز بها برصيد 3 نقاط وسجل 3 أهداف واستقبل هدفا واحدا.
وانطلقت الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بتعادل الصقور مع الصداقة بنتيجة 1-1 وأيضا الهلال مع شباب الجبل بالنتيجة نفسها.
وتصعد أول 3 فرق من مجموعتي الدوري الليبي إلى المرحلة النهائية التي تشمل 6 فرق ويتحدد من خلالها بطل الدوري وأيضا الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وأيضا الفرق التي تشارك في الكونفدرالية الأفريقية.
أسلحة الأهلي بنغازي
يسعى الأهلي بنغازي لتعزيز انطلاقته في الموسم المحلي بعدما تصدر المجموعة الأولى دون هزيمة كما أنه تأهل إلى نصف نهائي الكأس.
وقال المدرب التونسي شهاب الليلي، المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين ذهنيا لأنها مواجهة ديربي وبالتالي ليس لها مقياس بمستوى الفريقين".
وأضاف: "يجب أن يكون الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز من خلال بذل أقصى مجهود، وأنا واثق في قدرات اللاعبين وتحملهم المسؤولية".
ويلعب الأهلي بنغازي بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عزاقة وأمامه الرباعي ديوجينس جواو وأسامة الصريط وحامد الثلبة وجمعة بورقيقة في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط بدر حسن ومحمد العكشي ومحمد الترهوني مع ثلاثي الهجوم معتز المهدي وأحمد كرواع وفاضل سلامة.
أوراق النصر
يسعى النصر لتجاوز آثار الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد ريفرز يونايتد النيجيري بعد الخسارة بنتيجة 0-5 في نيجيريا ثم التعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب في ليبيا.
وأعلنت إدارة النصر إيقاف الثنائي إسلام الغناي ومحمد الغنيمي بسبب بعض التجاوزات من جانبهما أثناء مباراة ريفرز يونايتد.
ومن المنتظر أن يعتمد الصربي زوران ميلينكوفيتش، المدير الفني لفريق النصر، على تشكيلة تضم حارس المرمى جواد رزق وأمامه الرباعي علي ميمون وصلاح فكرون وحسام العباني وزياد العلواني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عادل جرار وبجواره سفيان تشيكو وزياد العلواني وفي الهجوم فرانشيسكو وخالد مجدي وعبد السلام الفيتوري (دجي).
وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهة النصر والأهلي بنغازي لقاء ديربي مثير خارج التوقعات ولكن الخروج الأفريقي للنصر يزيد صعوبة اللقاء.
وأوضح أن خبرة الليبي وزوران مدربي الفريقين تجعل المواجهة حافلة بتفاصيل تكتيكية مهمة للفريقين وتحسمها أيضا الفوارق الفنية بين اللاعبين.