ترتيب الدوري العماني.. النهضة يهزم الرستاق وينفرد بالصدارة (فيديو)
رفع النهضة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري العماني.
حقق فريق النهضة فوزا ثمينا على نظيره الرستاق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العماني.
وتقدم النهضة بهدف أول في الدقيقة 47 عن طريق ديمبا كمارا.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق الإيفواري أنترس.
وبهذا الفوز، رفع النهضة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري العماني، فيما توقف رصيد الرستاق عند النقطة 18 محتلا المركز الثاني.