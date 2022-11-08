ترتيب الدوري العماني.. النهضة يهزم الرستاق وينفرد بالصدارة (فيديو)

حقق فريق النهضة فوزا ثمينا على نظيره الرستاق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العماني.

وتقدم النهضة بهدف أول في الدقيقة 47 عن طريق ديمبا كمارا.