الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكويت ضد كاظمة في السوبر الكويتي

يستضيف ملعب "جابر الأحمد" الدولي مباراة السوبر الكويتي التي تجمع بين الكويت ومنافسه كاظمة، مساء اليوم الأحد.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكويت ضد كاظمة في السوبر الكويتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد" الدولي في الساعة السادسة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد بتوقيت الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خالد الحدي.