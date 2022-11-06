الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكويت ضد كاظمة في السوبر الكويتي
يستضيف ملعب "جابر الأحمد" الدولي مباراة السوبر الكويتي التي تجمع بين الكويت ومنافسه كاظمة، مساء اليوم الأحد.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكويت ضد كاظمة في السوبر الكويتي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد" الدولي في الساعة السادسة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد بتوقيت الكويت.
وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خالد الحدي.
ماذا يقول التاريخ؟
يتقابل الكويت بطل الدوري مع كاظمة بطل كأس الأمير في لقاء كأس السوبر الكويتي.
وتقابل الفريقان يوم 8 أكتوبر الماضي في آخر مواجهة بينهما، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
وحسم الكويت لقب كأس السوبر 5 مرات آخرها العام 2020، بينما لم يفز كاظمة بلقب البطولة التي انطلقت العام 2008.
وخاض كاظمة مباراة السوبر الكويتي مرة وحيدة العام 2011 وخسر أمام القادسية بنتيجة 1-0.
ويعد القادسية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر برصيد 6 مرات.
أسلحة الكويت
يخوض فريق الكويت اختبارا مهما وصعبا بعد رحيل مدربه الكرواتي رادان جانسانين وإسناد المهمة للمدرب القدير محمد عبد الله.
وسقط الكويت في فخ التعادل خلال آخر لقاءين بالدوري أمام كاظمة والقادسية، ثم خسر أمام السالمية بنتيجة 3-2 في بطولة كأس ولي العهد.
وقال كريم بن شاذلي، المدرب المساعد لفريق الكويت، في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر، إن فريقه لديه ثقة تامة في تحقيق الفوز على حساب كاظمة وحصد لقب كأس السوبر الكويتي.
وأشار إلى أن المباراة ستكون مفتاح عودة الفريق للانتصارات، متوقعا مباراة مفتوحة وهجومية وسريعة بين الفريقين.
ويعتمد الكويت على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ضاري العتيبي وأمامه الرباعي بلال العيفة وفهد حمود ومحمد فريح ومشاري غنام في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مهدي برحمة وفيصل زايد وأرشد العلوي مع ثلاثي الهجوم عمرو عبد الفتاح أو علي حسين بجانب يوسف ناصر وطه ياسين الخنيسي.
أوراق كاظمة
يسعى كاظمة لتحقيق أول لقب في تاريخه ببطولة كأس السوبر الكويتي وحسم الفوز بالبطولة المحلية.
وقال الصربي زيلكو ماركوف، المدير الفني لفريق كاظمة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض مواجهة أمام أحد أقوى المنافسين في الكرة الكويتية.
وأشار إلى أن مباريات الكؤوس لها حسابات خاصة، ودائما يكون الفريق الأكثر فاعلية الأقرب لحسم اللقب.
ويغيب عن كاظمة الثلاثي عماد غزي ومبارك سعيد للإيقاف وجاي ديمبيلي للإصابة، كما تحيط الشكوك بشأن جاهزية اللاعب شبيب الخالدي.
ويعتمد كاظمة على تشكيلة تضم حارس المرمى حسين كنكوني وأمامه الرباعي ميشيل ميلاد وحمد الحربي ومحمد الفارسي وعبد الله الجزاف في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أومو ميشيل وعبد الله الفهد وشريدة الشريدة وأحمد عرسان مع ثنائي الهجوم بندر بورسلي وعمر الحبيتر أو شبيب الخالدي.
وقال عماد سليمان، مدرب الجهراء السابق، لـ"إرم نيوز"، إن الأوراق متكافئة بين الفريقين خاصة مع تعيين مدرب قدير بقيمة محمد عبد الله لقيادة الكويت بجانب استقرار كاظمة مع مدربه ماركوف.
وأشار إلى أن كاظمة لديه أوراق مميزة وتنظيم جيد في الجانب التكتيكي، موضحا أن الكويت أيضا لديه العديد من عناصر الخبرة التي تساعده في هذه المباراة.