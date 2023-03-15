منتخب العراق يهزم اليابان ويتأهل لنهائي بطولة أمم آسيا تحت 20 عاما

حقق منتخب العراق الفوز على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، في المواجهة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما، يوم الأربعاء، ليتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي البطولة.

وسجل ثنائية العراق علي جاسم ومحمد جميل، في الدقيقتين 12 و103، بينما سجل ثنائية اليابان تاكاتورا إيناغا وناوكي كومادا، في الدقيقتين 83 و118.

وصعد منتخب العراق إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على إيران 1-0 يوم السبت، في حين تأهل منتخب اليابان إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأردن 2-0 يوم الأحد.

وكان منتخب اليابان قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، حيث فاز على الصين 2-1 وعلى قرغيزستان 3-0 وعلى السعودية 2-، ثم فاز في ربع النهائي على الأردن 2-0.

في المقابل حصل العراق على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعدما فاز على إندونيسيا 2-0 وخسر أمام أوزبكستان 0-1 وتعادل مع سوريا 1-1، وفاز في ربع النهائي على إيران 1-0.