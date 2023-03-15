منتخب العراق يهزم اليابان ويتأهل لنهائي بطولة أمم آسيا تحت 20 عاما
حقق منتخب العراق الفوز على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، في المواجهة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما، يوم الأربعاء، ليتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي البطولة.
وسجل ثنائية العراق علي جاسم ومحمد جميل، في الدقيقتين 12 و103، بينما سجل ثنائية اليابان تاكاتورا إيناغا وناوكي كومادا، في الدقيقتين 83 و118.
وصعد منتخب العراق إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على إيران 1-0 يوم السبت، في حين تأهل منتخب اليابان إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأردن 2-0 يوم الأحد.
وكان منتخب اليابان قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، حيث فاز على الصين 2-1 وعلى قرغيزستان 3-0 وعلى السعودية 2-، ثم فاز في ربع النهائي على الأردن 2-0.
في المقابل حصل العراق على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعدما فاز على إندونيسيا 2-0 وخسر أمام أوزبكستان 0-1 وتعادل مع سوريا 1-1، وفاز في ربع النهائي على إيران 1-0.
وفي ركلات الترجيح سجل العراق محاولاته بوساطة أسهر علي وسجاد محمد وعلي جاسم وكاظم رعد وعبدالرزاق قاسم، في حين سجل منتخب اليابان 3 محاولات ناجحة عن طريق ناوكي كوماتا ونيكو تاكاهشي وسوتا كيتانو، وتصدى الحارس العراقي حسين حسن لتسديدة كوداي سانو.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضاً، أوزبكستان المضيفة مع كوريا الجنوبية على إستاد بونيودكور، علما بأن المباراة النهائية تقام يوم السبت على إستاد بونيودكور.
وضمنت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي (اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان) المشاركة بشكلٍ رسمي في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقررة إقامتها في شهر يونيو المقبل في إندونيسيا.