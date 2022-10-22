الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات ضد الرمثا في الدوري الأردني

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 43 نقطة بواقع 13 فوزًا، و4 تعادلات، وتلقى خسارتين، وسجل الوحدات 30 هدفًا، وتلقى 10 أهداف.

ويحتل الرمثا حامل اللقب المركز السابع برصيد 23 نقطة بواقع 6 انتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 8 خسائر، وسجل الرمثا 25 هدفًا، وتلقى 23 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1/1 يوم 14 مايو الماضي.

ويحتل الفيصلي صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة قبل جولتين من النهاية بفارق 3 نقاط عن الحسين إربد.

ويبدو صراع الصدارة مشتعلًا بين الفيصلي والوحدات والحسين إربد في الجولات الأخيرة للدوري.

أسلحة الوحدات

يتمسك الوحدات بفرصة المنافسة على اللقب، ويأمل أصحاب الأرض تحقيق الفوز على الرمثا لملاحقة الفيصلي في الصدارة.

ويقود الوحدات المدرب الفرنسي ديديه غوميز والذي يراهن على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله الفاخوري، وأمامه الرباعي: مهند خيرالله، ومحمد الدميري، ومحمد أبوحشيش، وفراس شلباية في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كلارينس، وبجواره أحمد إلياس، وأحمد سمير، مع ثلاثي الهجوم: منذر أبوعمارة، وأنس العوضات، وشهاب القنبر.

أوراق الرمثا

يبحث الرمثا عن مواصلة صحوته بقيادة مدربه أسامة قاسم خاصة بعد الفوز الأخير على الجزيرة بنتيجة 4/1 في كأس الأردن.

ويسعى الرمثا لتحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب والتقدم للمركز الخامس حال حسم النقاط الثلاث أمام الوحدات.

ويعتمد الرمثا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مالك شلباية، وأمامه الرباعي: باكاري كوليبالي، وهادي الحوراني، وهايل ذيابات، ويوسف أبو الجزر للدفاع.

ويقود خط الوسط عامر أبو هضيب، وإبراهيم الخب، وعبدالرحمن أبوالكأس، وعلى الأطراف حسان الزحراوي، والهادي سالم، والمهاجم حمزة الدردور.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن الدوافع أقوى لدى لاعبي الوحدات لحسم النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة مع الفيصلي.

وأشار إلى أن الوحدات فريق قوي ومميز ومعه مدرب منظم وهو ديديه غوميز الذي عمل مع عدة أندية أفريقية، مؤكدًا أن الرمثا انتفض وفوزه الأخير على الجزيرة يزيد صعوبة لقاء الوحدات.