انتخاب نضال الحديد رئيسا لنادي الفيصلي الأردني
انتخبت الجمعية العمومية لنادي الفيصلي الأردني، نضال الحديد رئيسا جديدا للنادي، إثر الانتخابات التي أقيمت في صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.
وتنافس 22 مرشحا في سباق الفوز بعضوية الهيئة الإدارية للنادي، فيما كان التنافس على رئاسة الهيئة الإدارية بين سليمان العساف ونضال الحديد.
واجتاز الحديد مرشحه المنافس، سليمان العساف بفارق أصوات كبير.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 96% بعد مشاركة 1954 مقترعا من أصل 2034 يحق لهم الانتخاب.
وحصل نضال الحديد على 1003 أصوات، متقدما على منافسه سليمان العساف الذي نال 934 صوتا.
وفاز في عضوية مجلس الإدارة كل من:
أحمد الوريكات "1262"صوتا، فراس الحياصات "1023" صوتا، عروب الصلاحين "946" صوتا، فراس الوريكات "927" صوتا، أحمد قطيشات "916" صوتا، نمر صليحات "997" صوتا، أحمد عواد "847" صوتا، نصار الحيصة "841" صوتا، لانا الجغبير "832" صوتا، عبد المحسن المعايطة "826" صوتا.
والأعضاء الاحتياط: شهم العدوان "820" صوتا وزياد الحجاج "815" صوتا، مازن الحراسيس "797" صوتا، فوزي العجارمة "794" صوتا، سامي فراج "762" صوتا.
وشهدت ساحات مدينة الحسين للشباب، حضورا كبيرا من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية، وإشراف من اللجنة المكلفة من وزارة الشباب.
وتعتبر انتخابات الفيصلي تاريخية في مسيرة النادي، بعد سنوات كانت تحسم فيها بالتزكية، كما كان عدد أعضاء الهيئة العامة لا يتجاوز الـ300.
وكان فريق الفيصلي قد توج مؤخرا ببطولة الدوري الأردني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على الجزيرة برباعية، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية والعشرين والأخيرة في البطولة.