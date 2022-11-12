انتخاب نضال الحديد رئيسا لنادي الفيصلي الأردني

انتخبت الجمعية العمومية لنادي الفيصلي الأردني، نضال الحديد رئيسا جديدا للنادي، إثر الانتخابات التي أقيمت في صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.

وتنافس 22 مرشحا في سباق الفوز بعضوية الهيئة الإدارية للنادي، فيما كان التنافس على رئاسة الهيئة الإدارية بين سليمان العساف ونضال الحديد.

واجتاز الحديد مرشحه المنافس، سليمان العساف بفارق أصوات كبير.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 96% بعد مشاركة 1954 مقترعا من أصل 2034 يحق لهم الانتخاب.

وحصل نضال الحديد على 1003 أصوات، متقدما على منافسه سليمان العساف الذي نال 934 صوتا.

وفاز في عضوية مجلس الإدارة كل من:

أحمد الوريكات "1262"صوتا، فراس الحياصات "1023" صوتا، عروب الصلاحين "946" صوتا، فراس الوريكات "927" صوتا، أحمد قطيشات "916" صوتا، نمر صليحات "997" صوتا، أحمد عواد "847" صوتا، نصار الحيصة "841" صوتا، لانا الجغبير "832" صوتا، عبد المحسن المعايطة "826" صوتا.

والأعضاء الاحتياط: شهم العدوان "820" صوتا وزياد الحجاج "815" صوتا، مازن الحراسيس "797" صوتا، فوزي العجارمة "794" صوتا، سامي فراج "762" صوتا.