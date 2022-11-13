الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب العقبة ضد الوحدات في نهائي كأس الأردن

مشوار الفريقين

تأهل شباب العقبة إلى المباراة النهائية بعدما أقصى منافسه بلعما بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ثم فاز على اتحاد الرمثا بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر.

وتخطى شباب العقبة منافسه الحسين إربد بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم فاز على عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وقطع الوحدات مشوارًا مميزًا بعدما تخطى الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم فاز على السرحان بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.

وتخطَّى الوحدات منافسه التقليدي الفيصلي في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم فاز على الرمثا بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ6 من أغسطس الماضي بالدوري الأردني بنتيجة 1-1.

وفاز الوحدات بلقب كأس الأردن 10 مرات آخرها عام 2014 بينما تأهل شباب العقبة للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية.