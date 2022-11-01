الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة كاظمة ضد العربي في الدوري الكويتي

تنطلق منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الكويتي، اليوم الثلاثاء، بمواجهتين الأولى تجمع بين النصر وضيفه الكويت، ثم الصدام المثير بين كاظمة والعربي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة كاظمة ضد ضيفه العربي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الصداقة والسلام) بصافرة الحكم سعد الفضلي في الساعة السابعة و50 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال.

ترتيب الفريقين

يحتل كاظمة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 13 نقطة بينما يتصدر فريق الكويت جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة.

ويحتل العربي المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن السالمية والجهراء اللذين يملكان الرصيد ذاته.

ويتفوق كاظمة على العربي هجوميًّا بتسجيل 13 هدفا مقابل 10 أهداف، ويتصدر كاظمة ترتيب أقوى هجوم بالدوري بالتساوي مع الكويت.

ويبقى كاظمة صاحب أقوى دفاع بالدوري باستقباله 7 أهداف بالتساوي مع الجهراء والنصر، بينما استقبل العربي 8 أهداف.

ولم يعرف كاظمة طعم الخسارة خلال أول 7 جولات من عمر الدوري الكويتي ولكن العربي خسر مباراة واحدة.

وفاز كاظمة في آخر لقاء ضد العربي بنتيجة 3-1 يوم الـ19 من مارس الماضي، بينما كان آخر فوز للعربي على كاظمة في الدوري يوم الـ20 من أبريل 2021 بنتيجة 3-2.

أسلحة كاظمة

يتطلع كاظمة لتحقيق الفوز والتخلص من آثار خسارته الأخيرة أمام القادسية بنتيجة 2-0 في ربع نهائي كأس ولي العهد الكويتي.

ونشبت أزمة حادة بسبب التصريحات التي أدلى بها شبيب الخالدي مهاجم الفريق عقب تبديله في لقاء القادسية وتأكيده أنه لا يعلم سر تبديله ولكنه سمع أنه ليس المدرب من قام بذلك.

ويقود كاظمة مديره الفني الصربي زيلكو ماركوف الذي يبحث عن استعادة التوازن مجددًا وحسم الانتصار على حساب العربي.

وتضم التشكيلة المتوقعة لفريق كاظمة كلًّا من حسين كنكوني لحراسة المرمى وعماد الدين عزي وميشيل ميلاد ومحمد الفارسي وشريدة الشريدة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله الفهد وحمد الحربي بجانب مايكل أومو وعمر الحبيتر وفي الهجوم شبيب الخالدي وأجايي ديمبلي.

أوراق العربي

يبحث العربي أيضًا عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام كاظمة وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوار المنافسة على الصدارة.

ويقود العربي مدربه البوسني روسمير سيفكو الذي يفتقد خدمات لاعبه علي خلف للإصابة، بينما يعود جمعة عبود ومحمد صولة.

ويعتمد العربي على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه الرباعي طارق بوعبطة ويعقوبا دومبيا وحسن حمدان وعيسى وليد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سلطان العنزي وبجواره سيف الحشان والسنوسي الهادي مع ثلاثي الهجوم كينجسلي إيدواه وبندر السلامة ومحمد صولة.

وقال حسام عبد العال، لاعب كاظمة الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستكون قوية بين فريقين كل منهما يبحث عن النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن كاظمة لديه لاعبون مميزون ولكنه بحاجة إلى تحقيق الفوز لاستعادة الثقة مجددًا، مؤكدًا أن العربي يعيش حالة مميزة بجانب استعادة خدمات صولة مع تألق إيدواه.