بعد تتويجه بطلًا للدوري السوري.. نادي الفتوة يطبع النجمة الثالثة على قميصه بعد غياب 32 عامًا (فيديو)

حقق نادي الفتوة بطولة الدوري السوري لكرة القدم، بعد غياب استمر 32 عامًا عن منصات التتويج، حيث سبق أن أحرز بطولة الدوري لمرتين متتاليتين، مطلع التسعينيات في القرن الماضي، ودخل بعدها في دوامة عدم الاستقرار، إلى أن جاءت الحرب وأجهزت على منشآت النادي في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وارتفع رصيد الفريق الأزرق لـ 43 نقطة من 22 مباراة بعد الفوز في الجولة الأخيرة على المجد بنتيجة 4-1.

وحصد "الفتوة" اللقب بفارق نقطة وحيدة عن أهلي حلب الذي حل وصيفًا.

وحل فريق جبلة ثالثًا وتشرين حامل اللقب في المواسم الأخيرة في المركز الرابع.

وحقق الفتوة اللقب الثالث له بعد موسمي 1989-90 و1990-91.