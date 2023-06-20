ركلات الترجيح تقود العراق إلى التتويج بلقب كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا على حساب إيران

اقتنص المنتخب العراقي لقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح (5-4)، إثر التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة النهائية التي جمعتهما على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وتقدم المنتخب الإيراني أولًا في الدقيقة 32 عن طريق حسين جوزدري، وتمكن حسين عبد الله لاوندي من إدراك التعادل للعراق في الدقيقة 47.