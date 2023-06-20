ركلات الترجيح تقود العراق إلى التتويج بلقب كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا على حساب إيران
المنتخب العراقي يتوج بالبطولة.
اقتنص المنتخب العراقي لقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح (5-4)، إثر التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة النهائية التي جمعتهما على ملعب المدينة الدولي في بغداد.
وتقدم المنتخب الإيراني أولًا في الدقيقة 32 عن طريق حسين جوزدري، وتمكن حسين عبد الله لاوندي من إدراك التعادل للعراق في الدقيقة 47.
واستغل منتخب إيران هفوة دفاعية من جانب العراق، لينجح حسين جوزدري بوضع إيران في المقدمة في الدقيقة 32.
وخطف لاوندي هدف التعادل لأسود الرافدين في الوقت بدل الضائع، بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس الإيراني ليسددها بقوة في شباك الضيوف.
وذهب المنتخبان إلى خوض ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الرافدين بنتيجة (5-4)، لينجحوا بخطف اللقب الأول في تاريخهم بهذه البطولة.