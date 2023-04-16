ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع الفيصلي
رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة من 28 مباراة، ليحافظ على صدارة ترتيب دوري يلو.
سقط الأهلي السعودي في فخ التعادل مع نظيره الفيصلي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.
وسجل الجزائري رياض بودبوز ثنائية الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 44 و81.
في المقابل، سجل جمعة مسعود وإسماعيل عمر ثنائية الفيصلي في الدقيقتين 85 و88 من عمر المباراة.
وواصل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي مناف أبو يابس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 98، إثر عرقلة لاعب الفيصلي جمعة مسعود الذي كان في وضع انفراد.
ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة من 28 مباراة، ليحافظ على صدارة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، بينما يأتي الفيصلي في المركز الخامس، برصيد 44 نقطة.