ترتيب دوري يلو بعد تعادل الأهلي مع الفيصلي

سقط الأهلي السعودي في فخ التعادل مع نظيره الفيصلي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

وسجل الجزائري رياض بودبوز ثنائية الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 44 و81.

في المقابل، سجل جمعة مسعود وإسماعيل عمر ثنائية الفيصلي في الدقيقتين 85 و88 من عمر المباراة.