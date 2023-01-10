وفاة سعود المهندي نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم

توفي سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد القطري، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنته قنوات "بي إن سبورتس"، اليوم الثلاثاء.

ونعى خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم، الراحل المهندي قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله تعالي أخونا الغالي سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم إلى رحمة الله تعالى.. الله يرحمك يا بوعبدالعزيز ويغمد روحك الجنة ويجعلك في فسيح جناته يارب".