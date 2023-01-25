المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا للمحليين

حقق المنتخب الموريتاني إنجازًا تاريخيًا بتأهله للدور الربع النهائي من مسابقة كأس أفريقيا للاعبين المحليين، المقامة في الجزائر، بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف، يوم الثلاثاء، على ملعب "ميلود هدفي" في وهران.

وجاء هذا الإنجاز، بفضل لاعبه مامادو سي، الذي سجل الهدف الوحيد بمرمى منتخب مالي في الدقيقة الـ53، وضمن فعاليات المجموعة الرابعة التي تضم منتخب أنغولا.

وتأهل عن المجموعة الرابعة، منتخب موريتانيا صاحب الصدارة فقط لوجود 3 منتخبات، هي إلى جانب موريتانيا، مالي، وأنغولا، وبالمثل في المجموعة الخامسة التي تضم: الكاميرون، والنيجر، والكونغو.

وضرب المنتخب الموريتاني موعدًا في ربع النهائي مع نظيره السنغالي متصدر المجموعة الثانية بالمباراة المقررة إقامتها، يوم الجمعة المقبل.

والتحق منتخب موريتانيا بركب المتأهلين إلى ربع النهائي برفقة: الجزائر، وموزمبيق، والسنغال، وكوت ديفوار، ومدغشقر، وغانا، والنيجر.

وانطلقت البطولة يوم 13 يناير وتنتهي منافستها يوم 4 من شهر فبراير المقبل.

وتأهل من المجموعة الأولى، الجزائر وموزمبيق، ومن المجموعة الثانية السنغال وكوت ديفوار، ومن الثالثة مدعشقر وغانا.

وفي المجموعة الرابعة والخامسة موريتانيا والنيجر على الترتيب.