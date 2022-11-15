رفضًا لإعفائه من منصبه.. مسؤول في نادي المريخ السوداني يحطم أقفال الملعب ويقتحمه عنوة (فيديو)

اقتحم محمد سيد أحمد الجاكومي، نائب رئيس نادي المريخ السوداني السابق، اليوم الثلاثاء، ملعب الفريق عنوة، بعدما حطم الأقفال مستخدمًا "شاكوشًا"، في مشهد أثار جدلًا كبيرًا.

وجاءت خطوة "الجاكومي" المثيرة للجدل، رفضًا لقرار النادي القاضي بإعفائه من منصبه رئيسًا للجنة المنشآت، حيث أصر على ممارسة نشاطه بالقوة.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة "الجاكومي" بسخرية واسعة.

ويحسب الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، كان "الجاكومي" يردد أثناء تحطيمه للأقفال كلمات مثل شعبي سوداني تقول: "آخر الزمن، دجاجة الخلاء عايزة تطرد دجاجة البيت"، ويعني أن مسؤولي النادي الجدد يريدون طرده وهو صاحب الأقدمية.