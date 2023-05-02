الأهلي طرابلس يسقط الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

اقتنص فريق الأهلي طرابلس كأس ليبيا للمرة السابعة، بالفوز على نظيره الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.

وجاءت ثلاثية الأهلي طرابلس في آخر المباراة، بدأت بهدف أحمد التربي مع الدقيقة 77، ثم عزز النيجيري إيبوكا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 83، وأخيرًا سجل أنيس سلتو بالدقيقة 86، وذلك بعدما طُرد لاعب الأخضر صيهب بن سليمان في الدقيقة 66.