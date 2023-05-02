الأهلي طرابلس يسقط الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
اقتنص فريق الأهلي طرابلس كأس ليبيا للمرة السابعة، بالفوز على نظيره الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.
وجاءت ثلاثية الأهلي طرابلس في آخر المباراة، بدأت بهدف أحمد التربي مع الدقيقة 77، ثم عزز النيجيري إيبوكا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 83، وأخيرًا سجل أنيس سلتو بالدقيقة 86، وذلك بعدما طُرد لاعب الأخضر صيهب بن سليمان في الدقيقة 66.
ولعب نهائي كأس ليبيا خارج البلاد لأول مرة، وجاءت هذه الفكرة بعد نجاح إقامة سداسي بطولة الدوري الليبي على ملاعب تونس، في الموسم الماضي، إضافة لتوفر تقنية الفار وتواجد طاقم تحكيم أجنبي.
كان فريق الأهلي طرابلس قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الفوز على المدينة (2-0) في نصف النهائي، فيما تأهل فريق الأخضر بفوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح (5-4)، إثر تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.
الأهلي طرابلس توج بلقب كأس ليبيا 7 مرات، أما فريق الأخضر فلم يسبق له الحصول على الكأس.