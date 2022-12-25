الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الليبي

ترتيب الفريقين

يتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة من 8 جولات من خلال 7 انتصارات وتعادل وحيد دون هزيمة.

وسجل الاتحاد 9 أهداف واستقبل هدفا واحدا وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري الذي يقام بنظام المجموعتين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

وسجل الأهلي 11 هدفاً واستقبل 6 أهداف في مرماه.

وتقام بطولة الدوري الليبي بنظام المجموعتين ويصعد أول 3 فرق إلى الدورة السداسية الحاسمة للتتويج بلقب الدوري.

وفاز الاتحاد بآخر لقاء ديربي ضد الأهلي يوم الـ30 من يوليو الماضي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الليبي بالموسم المنقضي.

وتعد مواجهة اليوم السادسة بين الفريقين في العام الحالي بعدما تقابلا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعادلا دون أهداف ثم فاز الأهلي طرابلس بهدف دون رد.

وتقابل الفريقان 3 مرات في الدوري تبادلا الفوز خلالها بنتيجة 2-1 وتعادلا دون أهداف في مباراة ثالثة.

وشهدت الأجواء قبل المباراة بعض التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي الفريقين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس عبر موقع "فيسبوك" تدوينة لتقديم المباراة، قائلا إن الأهلي سيواجه اندماج أندية طرابلس بقصد التقليل من الاتحاد.

ونشرت أيضا الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد تدوينة لإعلان موعد اللقاء، قائلة إن المباراة بين الاتحاد وأحد الأندية للتقليل من الأهلي.