الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الليبي
تشهد منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، مواجهة الديربي المثيرة للعاصمة طرابلس بين الأهلي والاتحاد لحساب الجولة التاسعة للمجموعة الثانية.
وتقام أيضاً مواجهة أخرى قوية تجمع بين الأهلي بنغازي وضيفه الأخضر في المجموعة الأولى.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديريي بين الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري الليبي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الجميل" في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بالدوري الليبي.
وتذاع المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد.
ترتيب الفريقين
يتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة من 8 جولات من خلال 7 انتصارات وتعادل وحيد دون هزيمة.
وسجل الاتحاد 9 أهداف واستقبل هدفا واحدا وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري الذي يقام بنظام المجموعتين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.
وسجل الأهلي 11 هدفاً واستقبل 6 أهداف في مرماه.
وتقام بطولة الدوري الليبي بنظام المجموعتين ويصعد أول 3 فرق إلى الدورة السداسية الحاسمة للتتويج بلقب الدوري.
وفاز الاتحاد بآخر لقاء ديربي ضد الأهلي يوم الـ30 من يوليو الماضي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الليبي بالموسم المنقضي.
وتعد مواجهة اليوم السادسة بين الفريقين في العام الحالي بعدما تقابلا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعادلا دون أهداف ثم فاز الأهلي طرابلس بهدف دون رد.
وتقابل الفريقان 3 مرات في الدوري تبادلا الفوز خلالها بنتيجة 2-1 وتعادلا دون أهداف في مباراة ثالثة.
وشهدت الأجواء قبل المباراة بعض التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي الفريقين.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي طرابلس عبر موقع "فيسبوك" تدوينة لتقديم المباراة، قائلا إن الأهلي سيواجه اندماج أندية طرابلس بقصد التقليل من الاتحاد.
ونشرت أيضا الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد تدوينة لإعلان موعد اللقاء، قائلة إن المباراة بين الاتحاد وأحد الأندية للتقليل من الأهلي.
أسلحة الأهلي
يدخل الأهلي المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز في ختام الدور الأول لتقليص فارق الثماني نقاط مع الاتحاد المتصدر.
ويعتمد الأهلي بقيادة مديره الفني التونسي فتحي الجبال على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه الرباعي محمود عكاشة وأحمد التربي ومنصور رزق ومؤيد جدور في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نور الدين القليب وأيوب عياد ومحسن متولي مع ثلاثي الهجوم ياسين الشماخي ومحمد الطبال وصالح الطاهر أو أنيس سلتو.
أوراق الاتحاد
يعيش نادي الاتحاد حالة من عدم الاستقرار بعد استقالة محمود معتوق من رئاسة النادي وإعلانه في بيان رسمي دعم النادي مالياً قبل مواجهة الأهلي طرابلس.
ويعتمد الاتحاد بقيادة مديره الفني أسامة الحمادي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه الرباعي ناجي دراء وسند الورفلي وفرج كوبا وصبحي المبروك في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد التهامي وعبد الله داقو وعبد العاطي العباسي وأحمد الهرام مع ثنائي الهجوم أنس المصراتي ومعاذ عيسى.
وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الأهلي طرابلس سيكون تحت ضغط أكبر لأنه يبحث عن الفوز على ملعبه بجانب تقليص الفارق مع الاتحاد.
وأشار إلى أن الاتحاد يقدم موسماً جيداً وخاصة في الشق الدفاعي فهو الفريق الأقوى على صعيد خط الدفاع وهو أمر يحسب للمدرب أسامة الحمادي.