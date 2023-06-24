ترتيب الدوري التونسي.. النجم الساحلي يضع يده على اللقب بفوزه على الأفريقي

أصبح النجم الساحلي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه الأفريقي، اليوم السبت.

ورفع النجم رصيده إلى 30 نقطة متقدما بست نقاط على الترجي، الذي انتصر 1-صفر على ضيفه الصفاقسي قبل جولتين من نهاية مرحلة التتويج.

وتوقف رصيد الأفريقي عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

ويكفي النجم التعادل مع مضيفه اتحاد بنقردان، يوم الثلاثاء، لينتزع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2016. في المقابل، يواجه الترجي نظيره الأفريقي في اليوم نفسه.

وجاء هدف النجم الساحلي الأول في الدقيقة 45 عن طريق أسامة عبيد من ضربة جزاء، ثم سجل ياسين الشماخي الهدف الثاني في الدقيقة 62.