صن داونز يكتسح الأهلي بخماسية ويعقد موقفه في دوري أبطال أفريقيا

أصبح الأهلي المصري على أعتاب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته 5-2 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت.

وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المجموعة الثانية متأخرا بست نقاط عن صن داونز المتصدر والذي حسم تأهله إلى دور الثمانية.

وسيضمن الهلال السوداني، ثاني الترتيب بتسع نقاط، التأهل لو انتصر على صن داونز في الجولة المقبلة عندما يحل الأهلي ضيفا على كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب دون رصيد.

واحتاج صن داونز إلى أربع دقائق فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة من مارسيلو أليندي من خارج منطقة الجزاء.

لكن الأهلي أدرك التعادل بتسديدة محمد شريف من وضع انفراد في الدقيقة 13.

وأعاد ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 24.

وأطلق توبوهو موكوينا تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء اكتفى الحارس محمد الشناوي بمشاهدتها تستقر في شباكه قبل خمس دقائق من الاستراحة.