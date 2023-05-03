حازم إمام: الزمالك تعرض لظلم كبير.. وأؤيد قرار اعتذاره عن خوض السوبر المصري

وجه حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، انتقادات إلى لجنة الانضباط إثر الجدل الذي أثير بشأن قرارها، الخاص بتعليق عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وأعلن الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في لقاء السوبر أمام الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الإمارات.

وصدر هذا القرار من جانب إدارة الزمالك على خلفية تعليق العقوبة الموقعة في وقت سابق من لجنة الانضباط على كهربا بالإيقاف 12 مباراة.

وسيشارك بيراميدز في مباراة السوبر ضد الأهلي، بدلا من الزمالك، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أمس الثلاثاء.