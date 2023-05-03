حازم إمام: الزمالك تعرض لظلم كبير.. وأؤيد قرار اعتذاره عن خوض السوبر المصري
وجه حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، انتقادات إلى لجنة الانضباط إثر الجدل الذي أثير بشأن قرارها، الخاص بتعليق عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.
وأعلن الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في لقاء السوبر أمام الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الإمارات.
وصدر هذا القرار من جانب إدارة الزمالك على خلفية تعليق العقوبة الموقعة في وقت سابق من لجنة الانضباط على كهربا بالإيقاف 12 مباراة.
وسيشارك بيراميدز في مباراة السوبر ضد الأهلي، بدلا من الزمالك، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أمس الثلاثاء.
وقال إمام في تصريحات إذاعية، نشرتها الصفحة الرسمية للنجم السابق، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر المصري صحيح لشعوره بالظلم، وهذا أمر لن يشعر به إلا من كان زمالكاويا".
وأضاف: "أزمات الكرة المصرية أصبحت أكثر من لعب كرة القدم داخل الملعب، لكننا نسعى دائمًا لوضع الحلول المناسبة".
وعن موقفه من تعليق قرار إيقاف "كهربا"، أكد حازم إمام: "أرفض قرار لجنة الانضباط بتعليق قرارها حول أزمة كهربا الأخيرة؛ لأن به ظلم كبير على نادي الزمالك، لو كان القرار ضد الأهلي أيضًا كنت سأقول نفس الكلام ولن أغيره إطلاقًا".