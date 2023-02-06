الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السالمية ضد العربي في نهائي كأس ولي عهد الكويت
يستضيف استاد "جابر الأحمد" الدولي، مساء اليوم الاثنين، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي السالمية والعربي في نهائي كأس ولي العهد الكويتي.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة السالمية ضد العربي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الكويت على ملعب "جابر الأحمد" بصافرة الحكم أحمد العلي.
وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكويت الرياضية 2 بصوت المعلق طارق الملا، وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
مشوار الفريقين
تأهل السالمية بعد مشوار صعب قطعه بالبداية المميزة بالفوز على الكويت بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت للوقت الإضافي في دور الستة عشر.
وتغلب السالمية على برقان بنتيجة 8-1 في ربع النهائي ثم فاز على الساحل بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في نصف النهائي.
وصعد العربي حامل اللقب على حساب الفحيحيل بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.
وحصل العربي على لقب كأس ولي العهد 8 مرات آخرها في نسخة الموسم الماضي، بينما فاز السالمية باللقب مرتين آخرهما موسم 2015 - 2016.
وانتهى آخر لقاء بين السالمية والعربي بالتعادل بنتيجة 1-1 في الدوري الكويتي يوم 20 ديسمبر الماضي.
وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس ولي العهد، وفاز العربي بنتيجة 2-0.
أسلحة السالمية
يطمع السالمية في التتويج بلقب كأس ولي العهد الغائب منذ 7 أعوام كاملة، كما أنه يتسلح بخبرات مدربه القدير "الجنرال" محمد إبراهيم.
وقال المدير الفني محمد إبراهيم، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إنه واثق تماماً من قدرة لاعبي فريقه على تحقيق الفوز بالمباراة، موضحاً أن العربي منافس قوي ويضم العديد من اللاعبين الموهوبين.
وأشار إلى أن فريقه يتطلع لتعويض خسارة كأس الأمير أمام كاظمة، موضحاً أن الجميع في صفوف السالمية في أتم الجاهزية لتحقيق الفوز باللقب.
ويعتمد السالمية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عادي وأمامه رباعي خط الدفاع أليكس ليما وفهد المجمد وفهد مرزوق وحمد القلاف.
ويقود خط الوسط سانغ بير وبجواره مهدي دشتي وعلى الأطراف مبارك الفنيني وكارلوس مع ثنائي الهجوم عذبي شهاب وعبد الهادي خميس.
أوراق العربي
يأمل العربي الحفاظ على لقب كأس ولي العهد وتحقيق الفوز على حساب السالمية رغم الإجهاد الذي يضرب صفوف فريقه بعد خوض مباراة قوية ضد الكويت بالدوري قبل 5 أيام فقط.
وقال البوسني روسمير سفيكو، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يعاني الإجهاد ولكنه سيقاتل لتحقيق الفوز باللقب الغالي والحفاظ عليه.
وأشار إلى أنه واثق في دعم جماهير فريقه ويتمنى أن تتواجد بكثافة مؤكداً أنه ربما يلجأ لسياسة المداورة وإراحة بعض اللاعبين لتجهيز جميع العناصر.
ويعتمد العربي على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه الرباعي طارق بوعبطة وحسن حمدان وعيسى وليد وخالد المرشد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيف الحشان وبجواره سلطان العنزي وعبد الرحمن الشرهان مع ثلاثي خط الهجوم محمد صولة والسنوسي الهادي وكينغسلي إيدواه.
وقال حسام عبد العال، لاعب كاظمة الكويتي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة مثل أي مباراة نهائية تتسم بالحذر والأداء الدفاعي المحكم موضحاً أن الفريقين لن يبادرا بالهجوم الضاغط حتى إذا استحوذ فريق على حساب الآخر على الكرة.
وأشار إلى أن أسلحة العربي الهجومية مميزة خاصة إيدواه الذي يقدم مستويات جيدة وصولة وأيضاً بعض العناصر الموهوبة مثل الحشان والحارس عبد الغفور.
وأكد أن السالمية سيكون نداً قوياً مع مدربه محمد إبراهيم، بجانب أنه يملك أيضاً عناصر لديها الخبرات مثل القلاف بجانب اللاعب الفنيني الذي يعد أحد أهم أسلحة السالمية.