الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السالمية ضد العربي في نهائي كأس ولي عهد الكويت

مشوار الفريقين

تأهل السالمية بعد مشوار صعب قطعه بالبداية المميزة بالفوز على الكويت بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت للوقت الإضافي في دور الستة عشر.

وتغلب السالمية على برقان بنتيجة 8-1 في ربع النهائي ثم فاز على الساحل بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في نصف النهائي.

وصعد العربي حامل اللقب على حساب الفحيحيل بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وحصل العربي على لقب كأس ولي العهد 8 مرات آخرها في نسخة الموسم الماضي، بينما فاز السالمية باللقب مرتين آخرهما موسم 2015 - 2016.

وانتهى آخر لقاء بين السالمية والعربي بالتعادل بنتيجة 1-1 في الدوري الكويتي يوم 20 ديسمبر الماضي.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس ولي العهد، وفاز العربي بنتيجة 2-0.