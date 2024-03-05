أثارت الرعب من زلزال محتمل.. تشققات أرضية غامضة في ليبيا

ظهرت تشققات أرضية غامضة في ليبيا مثيرة حالة من الرعب والارتباك، ومخاوف من حدوث زلزال محتمل أسوة بما حدث في المغرب العام الماضي.

وظهرت تلك التشققات الأرضية، التي لم يسبقها أي ظواهر زلزالية أو صدوع، في منطقة "أولاد أبوعائشة" ضمن بلدية "السبيعة" جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وظهرت تشققات غريبة، طويلة وعميقة، كما بدت في مقاطع فيديو تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل.

وفتحت الحكومة الليبية تحقيقاً في الظاهرة للوقوف على أسبابها، والبحث على تشققات أخرى قد تكون ظهرت في منطقة أخرى غير "السبيعة".

وأفادت مصادر ليبية بأنه فريقاً جيولوجياً من وزارة الحكم المحلي أجرى معاينات لتلك التشققات المجهولة التي اكتشفت في بعض المزارع.

من جهتها، أعلنت وزارة البيئة الليبية متابعة فريق من مراقبة شؤون البيئة في "السبيعة" التشققات الأرضية الحاصلة بإحدى المزارع في البلدية، لإعداد تقرير بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص بالوزراة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها