انعزال 15 قرية عن العالم بسبب فيضانات أرمينيا وجورجيا‎

ذكرت وكالة "إنتربريس" الجورجية للأنباء أن 15 قرية على الأقل انعزلت عن العالم الخارجي بسبب الأمطار الغزيرة.

وأودت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان أنهار في أرمينيا وجورجيا بحياة 3 أشخاص وأسفرت عن عزل قرى وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة من قريتين في جورجيا شوارع غمرتها المياه وعلقت بها السيارات. كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون زيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للمنطقة المتضررة من الفيضانات، الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلجرام إنها ترسل قوات لمواجهة السيول استجابة لطلب من أرمينيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية القول، الأحد، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 3 في القرى المطلة على نهر "ديبيد" قرب الحدود مع جورجيا.

وذكرت الوزارة أن مئات المنازل غمرتها المياه وإن 230 من عمال الإنقاذ أرسلوا إلى المنطقة.