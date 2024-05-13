موسم كارثي.. كندا تكافح أولى "الحرائق الكبرى" في الغابات (فيديو)
أمرت السلطات الكندية، الأحد، بإخلاء بلدة في إقليم كولومبيا البريطانية، عقب اندلاع أولى حرائق الغابات الكبرى هذا الموسم.
وأتت الحرائق على نحو 10 آلاف هكتار في جميع أنحاء غرب كندا، وسط تحذيرات من تدهور جودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة.
وأجلت السلطات آلاف السكان في الإقليم حيث أتت الحرائق على ما يقرب من 4136 هكتاراً، وفق "رويترز".
وقالت السلطات في إقليم "ألبرتا" إن الحريق الذي اندلع على بعد 16 كيلومتراً جنوب غربي "فورت ماكموري" خرج عن السيطرة وانتشر على مساحة 1992 هكتاراً.
وفي إقليم كولومبيا البريطانية، طلبت السلطات من آلاف السكان في "نورثرن روكيز ريجينل" و"فورت نيلسون فرست نيشنز" ترك منازلهم مع اتساع رقعة الحريق.
وقال روب فريزر رئيس بلدية "نورثرن روكيز ريجينل"، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات أجلت معظم السكان البالغ عددهم 3500 نسمة في بلدة "فورت نيلسون" ومحيطها.
وأضاف فريزر أن "الحريق اندلع بسبب سقوط شجرة بفعل الرياح القوية على خط كهرباء".
وقالت السلطات في ألبرتا إن 5 أطقم من أفراد الإطفاء و9 طائرات هليكوبتر عكفت على إخماد الحريق مساء الأحد مع انخفاض درجات الحرارة في أوقات الليل.
وحذّرت الحكومة الاتحادية من أن كندا تواجه موسماً "كارثياً" آخر من حرائق الغابات إذ تتوقع درجات حرارة أعلى من المعتاد في الربيع والصيف في معظم أنحاء البلاد، زادت من حدثتها ظاهرة النينيو المناخية.
وشهدت كندا أحد أكثر فصول الشتاء دفئاً هذا العام وهو ما أدى إلى ندرة الثلوج أو عدم تكونها بالأساس في الكثير من المناطق، الأمر الذي أثار مخاوف من أن يتسبب فصل الصيف في اندلاع حرائق في الغابات والبراري وسط استمرار الجفاف.