موسم كارثي.. كندا تكافح أولى "الحرائق الكبرى" في الغابات (فيديو)

أمرت السلطات الكندية، الأحد، بإخلاء بلدة في إقليم كولومبيا البريطانية، عقب اندلاع أولى حرائق الغابات الكبرى هذا الموسم.

وأتت الحرائق على نحو 10 آلاف هكتار في جميع أنحاء غرب كندا، وسط تحذيرات من تدهور جودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة.

وأجلت السلطات آلاف السكان في الإقليم حيث أتت الحرائق على ما يقرب من 4136 هكتاراً، وفق "رويترز".

وقالت السلطات في إقليم "ألبرتا" إن الحريق الذي اندلع على بعد 16 كيلومتراً جنوب غربي "فورت ماكموري" خرج عن السيطرة وانتشر على مساحة 1992 هكتاراً.