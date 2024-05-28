العواصف تقتل 21 شخصاً على الأقل في 4 ولايات أمريكية‎‎ (صور)

قتلت عواصف رعدية اجتاحت السهول الجنوبية للولايات المتحدة، وجبال الأوزارك، 21 شخصاً على الأقل حتى ظهر الاثنين في 4 ولايات.

وألحقت تلك العواصف أضراراً بمئات المباني، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من طقس أشد قسوة.

ويشمل إجمالي عدد القتلى المعروفين حتى الآن بسبب الطقس القاسي مطلع الأسبوع، 8 على الأقل في أركنساس، و7 في تكساس، و4 في كنتاكي، و2 في أوكلاهوما، بحسب إحصائيات سلطات الطوارئ في هذه الولايات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنها أصدرت تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة في أجزاء من ولايات نيوجيرزي، ونيويورك، وبنسلفانيا حتى مساء الاثنين.

وصدر التحذير لأكثر من 30 مليون شخص في الشمال الشرقي، وذلك في ظل توقع اقتراب العواصف نحو ذلك الجزء من الساحل الشرقي.