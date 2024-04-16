بعد الأجواء الاستثنائية.. تعرف على حالة الطقس في الإمارات غداً

قال المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحباً ركامية على المناطق الساحلية.

وبحسب المركز، تتحرك تلك السحب باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف المركز أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأوضح المركز أنه "اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفاً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.