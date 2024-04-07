"عواقب قد تكون مدمرة".. باحثون يحذرون من تحول مفاجئ في "أبرد نقاط العالم"

خلصت ورقة بحثية إلى أن هناك "تحولًا محوريًا ومفاجئًا" في مناخ القارة القطبية الجنوبية، ربما تكون له تداعيات على النظم البيئية في القطب الجنوبي ونظام المناخ العالمي.

وجاءت الورقة بعد أن قام فريق من العلماء بقيادة ويل هوبز، من جامعة تسمانيا، بدراسة التغيرات الأخيرة في الغطاء الجليدي البحري في القارة القطبية الجنوبية.

وسلطت الورقة البحثية الضوء على أخطار ارتفاع درجات الحرارة القياسية في القطب الجنوبي، الذي يعتبر أبرد منطقة في العالم.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن قائد فريق البحث، ويل هوبز، قوله إن "الانخفاض الشديد في نسبة الجليد في القطب الجنوبي دفع الباحثين إلى الحديث عن تحول في نظام المحيط الجنوبي، ووجدنا أدلة عديدة تدعم التحول إلى حالة جليد بحري جديدة".

وحذّر باحثون من عواقب قد تكون "مدمرة" حال ذوبان الجليد بشكل كامل في تلك القارة؛ ما يرفع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بنسبة 60 مترًا، وهو ما يعني أن المياه ستغمر الجزر والمناطق الساحلية التي يعيش فيها حاليًا عدد كبير من سكان العالم، وفق الصحيفة.