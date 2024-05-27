أعاصير تضرب جنوب الولايات المتحدة وتخلف 15 قتيلاً على الأقل‎

قُتل 15 شخصاً على الأقل في جنوب الولايات المتحدة وفق السلطات، بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس ليل السبت الأحد.

وتُواصل فرق الإنقاذ الأحد عمليّات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الأحوال الجوّية السيّئة التي تسبّبت أيضا في انقطاع كبير للتيّار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوّية الأميركيّة السبت ما مجموعه 25 إعصاراً.

في شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار 7 أشخاص على الأقل، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة "كوك".

وقال لقناة "ذي ويزر تشانل"، "للأسف هذا الرقم سيرتفع"، موضحاً أنّ عمليّات البحث لا تزال جارية في ظل "الأضرار الجسيمة" على الأرض.

وكان سابينغتون يتحدّث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطّة وقود للاحتماء. وأضاف سابينغتون أن "الكثير" من الأشخاص أصيبوا بجروح.

ولقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلّي عن مسؤولين.

في ولاية أركنساس، تسبّبت هذه الظواهر الجوّية في مقتل 5 أشخاص وفق ما نقلت قناة محلّية عن السلطات. وأظهرت لقطات صورا لمبان مدمرة ولأعمدة كهرباء على الأرض ولأغصان أشجار مُقتلعة.

وأدى سوء الأحوال الجوّية إلى عرقلة انطلاق النسخة 108 من سباق "إنديانابوليس" 500 ميل، وطلب منظمو السباق من المتفرجين المغادرة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل الأحد من تكساس جنوباً إلى أوهايو شمالاً، وكانت التحذيرات من العواصف لا تزال سارية الأحد.