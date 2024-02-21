الطبيعة تحمي نفسها.. مشروع عُماني طموح لمواجهة تغير المناخ (صور)

يلقى مشروع عُماني طموح لمواجهة تغير المناخ الذي يثير قلق العالم، اهتماماً متزايداً تجاوز حدود السلطنة والمنطقة، في طريقه نحو العالمية؛ بسبب الآلية التي يستخدمها مهندسو المشروع في اعتمادهم على الطبيعة ذاتها لحماية نفسها.

وعرض تقرير تلفزيوني أمريكي، تفاصيل عن المشروع الذي بدأته سلطنة عمان عام 2021 من خلال شركة خاصة تحمل اسم "44.01"، والتي يُشير اسمها إلى الكتلة الجزيئية لثاني أكسيد الكربون.

ويسلط التقرير التلفزيوني الذي بثته شبكة "سي إن إن" الضوء على الفكرة المبتكرة التي تعمل عليها الشركة في مكافحة تغيير المناخ، والتي توسعت إلى خارج السلطنة، بينما يسعى القائمون عليها نحو المزيد من الشراكات العالمية.