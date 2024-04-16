منخفض المطير.. "الطوارئ والكوارث" الإماراتية تدعو للبقاء في المنازل

دعت السلطات في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، السكان، إلى ضرورة البقاء في المنازل، في ظل الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها الدولة.

وأكدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، في بيان لها، على "ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية، واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية".