منخفض المطير.. "الطوارئ والكوارث" الإماراتية تدعو للبقاء في المنازل
دعت السلطات في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، السكان، إلى ضرورة البقاء في المنازل، في ظل الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها الدولة.
وأكدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، في بيان لها، على "ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية، واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية".
وحذرت الهيئة من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وشددت على إيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.
وأوصت الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات، داعية أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات.
وأهابت الهيئة بالجمهور "التقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات تزامنا مع الحالة الجوية المقبلة على الدولة".
يذكر أن دولة الإمارات إلى جانب سلطنة عمان والبحرين تشهد حالياً تأثيرات منخفض "المطير" الجوي، والتي صاحبها أجواء استثنائية تخللها دخول غيوم ملبدة أظلمت السماء ورافقها عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة.
وطالبت شرطة العاصمة أبوظبي بالابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، والالتزام بتدابير السلامة والقيادة الآمنة وعدم الانشغال بخلاف أي شيء غير الطريق.