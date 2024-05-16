فياضانات عارمة تخلّف قتلى وخسائر كبيرة في إيران

ضربت الفيضانات مدينة "مشهد" مركز محافظة "خراسان الرضوية" شمال شرق إيران، مخلّفة 7 وفيات و12 مفقوداً وخسائر فادحة.

وذكر حميد رضا كافياني الرئيس التنفيذي لعمليات الإنقاذ في "مشهد"، أن أعداد الوفيات والمفقودين قد ترتفع خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "ساحة الثورة كانت أهم نقطة عملياتية في حادثة السيول، وتتمركز الفرق هناك مع قوارب الإنقاذ ويقومون بالبحث عن المركبات المحاصرة".